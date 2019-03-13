كشف رسائل روحاني الى المرجع السيستاني

2019/03/13 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ نشر موقع الحكومة الإيرانية مقطع فيديو يتحدث عن 3 رسائل يحملها لقاء الرئيس حسن روحاني بالمرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني خلال زيارته إلى العراق، قبل أن يقوم الموقع بحذفه.ويتحدث مضمون الفيديو عن 3 رسائل يحملها لقاء الرئيس الإيراني مع المرجع الاعلى، وعمدت إدارة موقع الرئاسة الإلكتروني إلى حذفها في وقت لاحق لما تضمنه الفيديو من إشارات للمرشد الأعلى علي خامنئي، وشخصيات عسكرية، كقاسم سليماني.

وبحسب الفيديو الذي تم حذفه لاحقا، فإن الرسالة الأولى موجهة إلى قادة العراق وهي أن لقاء روحاني مع آية الله السيستاني يدل على أن روحاني يتمتع في إيران بقوة كبيرة، وليس من الضروري أن يحاور العراقيون مؤسسات أو شخصيات عسكرية إيرانية أخرى بشأن المصالحة التكتيكية ويمكنهم القيام بذلك مع روحاني كرئيس لإيران.

أما الرسالة الثانية فهي موجهة إلى قادة إيران، وهي تثبت أنه تم استقبال روحاني خلال زيارته للعراق من قبل أكبر مراجع التقليد لدى العراقيين وأكثرهم نفوذا.

وبحسب الفيديو فإن الرسالة الثالثة موجهة إلى إدارة ترامب وحلفائه العرب وهي أن العراق يبقي أبوابه مشرعة أمام بقية الدول، بما فيها إيران بهدف تأمين المصالح المتبادلة والمشتركة، ولا يسمح باستخدام أراضيه من قبل دولة ثالثة للتحرك ضد إيران.

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