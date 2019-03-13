“أبل” تخطط لإنتاج نظارات بتقنية الواقع الافتراضي

2019/03/13 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشف محلل أمن المعلومات والمختص بمنتجات أبل الصيني مينغ-تشي كو، عن أن الشركة الأمريكية تخطط لإنتاج نظارات الواقع المعزز وإطلاقها بنهاية العام الجاري.وقال كو، أن ” أبل ستطلق النظارات كإكسسوار لهاتف آيفون”، مبيناً أن ” النظارة ستكون مرتبطة بهاتف آيفون في كل شيء، ويشمل ذلك نقل البيانات، متوقعا أن يكون سعر تلك النظارة […]

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