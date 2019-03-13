2019/03/13 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وصل وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين، الأربعاء، إلى مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، فيما التقى خلالها محافظ ديالى مثنى التميمي.وقال مراسل “ناس”، اليوم (13 اذار 2019)، إن “ريكاني وصل الى ديالى اليوم، في زيارة مفاجئة والتقى فور وصوله محافظ ديالى مثنى التميمي وعدد من المسؤولين والنواب في ديوان المحافظة وعقد اجتماعاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الاعمار يصل ديالى..



ويعقد اجتماعاً مع محافظها لهذه الاسباب NAS | موقع ناس الرسمي.

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