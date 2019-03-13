2019/03/13 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف مسؤول المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، الاربعاء، ان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لديه مجموعة من المطالب تتعلق بالمناصب، مؤكداً أن من حقه الحصول على مناصب سيادية.وقال ميراني في تصريح صحفي، تابعه “ناس”، اليوم (13 اذار 2019)، إن “الاتحاد الوطني لديه مجموعة من المطالب تتعلق بالمناصب، وقد ابلغ بها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادي في الديمقراطي الكردستاني يكشف عن تفاصيل الاتفاق مع الاتحاد الوطني NAS | موقع ناس الرسمي.

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