بالوثيقة:محافظ ذي قار يصدر اوامر المباشرة للمعينين الجدد

2019/03/13 | 13:56

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شبكة اخبار الناصرية:

وجه محافظ ذي قار اليوم باصدار الاوامر الادارية لمباشرة المعينين الجدد على ملاك الدوائر الحكومية في المحافظة .

وطبقا لوثيقة ر

شبكة اخبار الناصرية:وجه محافظ ذي قار اليوم باصدار الاوامر الادارية لمباشرة المعينين الجدد على ملاك الدوائر الحكومية في المحافظة .وطبقا لوثيقة رسمية صادرة عن مكتب المحافظ واطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية، فقد وجه الناصري باصدار الاوامر الادارية استنادا لقرار مجلس الوزراء الصادر يوم امس بهذا الخصوص. وبين ان اوامر المباشرة تشمل المعينين الجدد على ملاك مديرية تربية ذي قار ودائرة الصحة ومديرية الزراعة وديوان المحافظة .

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