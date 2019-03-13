باكستان تنجح بإطلاق “صاروخ ذكي”

2019/03/13 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور يوز/ بغدادأعلنت القوات الجوية الباكستانية، إجراء إحدى مقاتلاتها تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ مطور محليا وصفته بـ “السلاح الذكي”.

وجاءت تجربة الإطلاق عقب مناوشات حديثة مع الهند بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه، حيث أعلنت باكستان إسقاط طائرتين هنديتين واعتقلت طيارا أعادته في وقت لاحق إلى نيودلهي.

وذكرت القوات الجوية، في بيان، أن مقاتلة متعددة المهام من طراز “جي إف-17” أطلقت الصاروخ الجديد، الثلاثاء، والذي يتمتع “بقدرة على إصابة متنوعة من الأهداف بدقة متناهية خلال الليل أو النهار.”

وبحسب ما نقلت “أسوشيتد برس”، فإن “السلاح الذكي” تعبير عسكري يحيل في العادة إلى الصواريخ الموجهة.

ونقلت المصدر عن قائد القوات الجوية في باكستان، مجاهد أنور، قوله إن “باكستان دولة محبة للسلام، لكن إذا تعرضنا لعدوان من أي خصم، سنرد بكل قوة.”

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