البرلمان يستعد لاستجواب أول وزير في حكومة عبد المهدي

2019/03/13 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، الأربعاء، عزم البرلمان استجواب عدد من الوزراء الحالين على خلفية ملفات عدة، مشيرا إلى أن وزير النفط ثامر الغضبان سيكون أول الوزراء المستجوبين.وقال العقابي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “أول الوزراء الذين يعتزم مجلس النواب استجوابهم هو وزير النفط ثامر الغضبان على خلفية ملفات هدر بالمال […]

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