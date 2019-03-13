بعد كارثة الطائرة الإثيوبية .. تركيا تغلق مجالها الجوي أمام طائرات

2019/03/13 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت تركيا، اليوم الأربعاء، غلق مجالها الجوي أمام رحلات الطائرات من طراز "بوينغ 737-8 ماكس" وبوينغ 737-9 ماكس" لضمان سلامة الرحلات الجوية.

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