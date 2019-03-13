نائب: قرارات مجلس الوزراء بخصوص الكوادر التعليمية غير ملبية للطموح

2019/03/13 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب عن تحالف الفتح، رزاق محيبس، اليوم الاربعاء، القرارات التي أصدرها مجلس الوزارء في جلسته ليوم امس والمتعلقة بمطالب الكوادر التعليمية بأنها لم تكن ملبية للطموح.

وقال محيبس في بيان تلقته "الغدير"، "اننا مع أي قرار لانصاف شريحة المعلمين كونها شريحة مهمة، وذلك بما يتناسب مع ما تقدمه من جهود كبيرة لدعم مسيرة التعليم في بلادنا الحبيب، لكننا فوجئنا بعدم إدراج باقي مطالب المعلمين التي تظاهروا واعتصموا من أجلها لأيام عدة".وأضاف محيبس "الحل الانجع والمؤثر هو تنفيذ قانون حماية المعلم بكل ما يتضمنه من نقاط بالاضافة الى إدراج المطالب الأخرى التي تقدم بها المتظاهرون حينها يصار إلى تشكيل لجنة خاصة من قبل السيد رئيس الوزراء ومجلس النواب لتنفيذ المطالب لإنقاذ الوضع التعليمي في العراق".واعتبر النائب ان "التزام الحكومة العراقية بتنفيذ المطالب نقطة انطلاقة حقيقية لتعديل مسار التعليم في العراق مشيداً بما وصفه الدور الوطني والمسؤول للمعلم العراقي الذي عبر عن حبه لوطنه من خلال طرح بعض النقاط التي تعني المصلحة العامة دون الإكتفاء بالأمور المادية والمعنوية الخاصة".

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