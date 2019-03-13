2019/03/13 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد ، الاربعاء، عن القاء القبض على متهمين بالإرهاب والمخدرات والخطف في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” قوة من المقر المسيطر/الزيدان فرقة المشاة السادسة تمكنت من القاء القبض على متهم بالإرهاب في سيطرة الصقور، فيما القت قوة من اللواء الرئاسي الثاني القبض على متهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بالإرهاب والمخدرات والخطف في بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بالإرهاب والمخدرات والخطف في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).