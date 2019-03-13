2019/03/13 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية-كلكامش برس؛ عقدت رئاسة برلمان كردستان ورؤساء الكتل اجتماعا لتحديد رؤساء جميع اللجان في برلمان كوردستان.وقالت كولستان سعيد عضو كلة حركة التغيير في برلمان كردستان في تصريح صحفي: انه “تم عقد اجتماع بين رئاسة برلمان كردستان ورؤساء الكتل اليوم الاربعاء، لتحديد رؤساء جميع اللجان في برلمان كوردستان”.

واضافت سعيد، ان “الاجتماع سيحدد رئيس ونائب لجميع اللجان في برلمان كردستان وذلك بالتصويت من قبل اعضاء اللجان ولا يحتاج الى نقل المسالة الى جلسة البرلمان”.

واشارت الى ان “كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لم تشارك في اجتماع اليوم وان كتلة حركة التغيير ستحصل على ثلاثة رؤساء للجان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان الاقليم .. ورحلة حسم رئاسة اللجان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان الاقليم .. ورحلة حسم رئاسة اللجان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).