2019/03/13 | 14:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعهدات فرنسية بدعم قطاعات الاثار والسياحة والاستثمار في محافظة ذي قار #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vS8joGqnjDA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعهدات فرنسية بدعم قطاعات الاثار والسياحة والاستثمار في محافظة ذي قار #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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