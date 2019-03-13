الشرطة يدخل معسكراً تدريبياً في انطاليا التركية

2019/03/13 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يدخل فريق الكرة بنادي الشرطة الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، في معسكر تدريبي في مدينة أنطاليا التركية للفترة من الـ١٣ ولغاية الـ٢٣ من شهر آذار الجاري تحضيراً للمرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي علي الشحماني في بيان للنادي تلقت / المعلومة/ نسخة منه، إنه “بعد انتهاء المرحلة الاولى من الدوري […]

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