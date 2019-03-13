الإمارات تأسف لوضعها على قائمة أوروبية سوداء

2019/03/13 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعربت دولة الإمارات، الأربعاء، عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها بقائمته السوداء للملاذات الضريبية.وجاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، لم يتضمن أي إشارة إلى مصدره، غداة إعلان الاتحاد الأوروبي، إضافة "15 نطاقاً قضائياً" لقائمته السوداء للملاذات الضريبية، بينها الإمارات.وقالت الوكالة إن "الخطوة جاءت رغم التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته مع الاتحاد الأوروبي، وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن".وأضافت أن الإمارات "قامت عقب هذه الخطوة، بتزويد الاتحاد الأوروبي بجدول زمني مفصّل، يتضمّن سلسلة الإجراءات التي يتم تنفيذها، وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية".وتم استحداث القائمة السوداء للملاذات الأوروبية عام 2017، عقب سلسلة فضائح، بينها "وثائق بنما"، التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي.والثلاثاء، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك، بيير موسكوفيتشي، إنه "بفضل عملية الإدراج، ألغت عشرات الدول الأنظمة الضريبية الضارة، لتتماشى مع المعايير الدولية للشفافية والضرائب العادلة".

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