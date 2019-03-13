شمخاني: هكذا تحول العراق من عدو لإيران إلى حليف

2019/03/13 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، الأربعاء، أن قطار الثورة سيتحرك بسرعة اكبر نحو تحقيق الخطوة الثانية للثورة الاسلامية اي اعوامها الاربعين القادمة، مشيرا إلى أن قطار الثورة حول بلدا عدوا مثل العراق إلى حليف.ونقلت “فارس” عن شمخاني قوله، إن “قطار الثورة حوّل بلدا عدوا وهو العراق الى بلد حليف”، […]

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