أميركا تخصص 3.3 مليار دولار لمساعدة “إسرائيل” عسكريا

2019/03/13 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفادت صحيفة ( تايمز اوف اسرائيل) العبرية، بأنه وعلى الرغم من تخفيضات الانفاق في الميزانية الامريكية لكنها خصصت 3.3 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني لعام 2020 .وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته /المعلومة/، أن “الخطة المالية للبيت الابيض والتي ارسلها الى الكونغرس للمصادقة تتضمن كامل المبلغ المذكور والتي تنص على […]

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