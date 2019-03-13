2019/03/13 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / القبض على متهمين بالإرهاب والمخدرات والخطف في بغداد

13/03/2019 14:15:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع /بغداد / م.ا

اعلنت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهمين بالإرهاب والمخدرات والخطف في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكر بيان للقيادة تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان قوة من المقر المسيطر/الزيدان فرقة المشاة السادسة تمكنت من القاء القبض على متهم بالإرهاب في سيطرة الصقور، فيما القت قوة من اللواء الرئاسي الثاني القبض على متهم بترويج المخدرات ضمن منطقة الدورة حي الجمعية.

واضاف البيان ، ان قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية القت القبض على متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في منطقة جكوك ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات التعاطي واسلحة متنوعة وهويات عسكرية ومدنية مزورة.

واوضح البيان، ان قوتين من لواء المشاة 45 الفرقة الحادية عشر ومن اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بالخطف ضمن منطقتي مدينة الصدر وكمب سارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / القبض على متهمين بالإرهاب والمخدرات والخطف في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / القبض على متهمين بالإرهاب والمخدرات والخطف في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).