2019/03/13 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس باشرت امانة بغداد، الاربعاء، برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بسوق الاعلام منذ اكثر من عشر سنوات.وذكر بيان لمديرية العلاقات والإعلام في الامانة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (13 اذار 2019)، أن “ملاكات دائرة بلدية الرشيد باشرت برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بسوق الاعلام منذ اكثر من عشر سنوات ضمن المحلة (837) وضمن قاطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بعد 10 اعوام”..



رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بسوق الاعلام في بغداد NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بعد 10 اعوام”.. رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بسوق الاعلام في بغداد) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بعد 10 اعوام”.. رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بسوق الاعلام في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).