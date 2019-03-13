2019/03/13 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس سلط تقرير موسع، تابعه “ناس”، الأضواء على إجراءات جديدة اتخذتها شركة النفط الوطنية “سومو” المملوكة للحكومة، لتحقيق المزيد من الأرباح، وتعزيز دورها في سوق البترول العالمية.ونقل التقرير، الذي نشرته وكالة “رويترز”، عن مصادر تجارية وفي قطاع النفط القول إن “شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ألغت مشروعين مشتركين وقلصت عقودا مع بعض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماذا فعلت “سومو” لتعزيز أرباح بغداد: التخلي عن بعض الشركاء والتعلم من المخضرمين NAS | موقع ناس الرسمي.

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