التعليم تعلن ضوابط الامتحان التقويمي للمراحل المنتهية للدراسات الأولية

2019/03/13 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، عن ضوابط الامتحان التقويمي للمراحل المنتهية للدراسات الأولية، مشددة على ان جميع الأقسام العلمية في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية ستكون ملزمة بهذا الامتحان.وقال رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي نبيل الاعرجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور قصي […]

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