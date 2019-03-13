2019/03/13 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد تسجيل حالات طلاق بسببها..



مطالب بإصدار قرار حكومي يحظر لعبة "بوبجي"

بغداد -

كلمة

أكدت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي يوم الأربعاء تسجيل

حالات طلاق بسبب لعبة البوبجي داخل المحافظة.

وقالت الطائي إن "انتشار لعبة البوبجي في مجتمع ديالى بل مستويات

عالية جدا رغم تأثيرها السلبي".

وأضافت أن "المحاكم سجلت مؤخرا حالات طلاق كان دافعها الرئيسي

لعبة البوبجي".

وأشارت الطائي إلى ان "البوبجي تغزو دوائر ديالى الحكومية وسببت

ضرراً بالغا كونها أداة إلهاء عن تنفيذ الواجبات ناهيك عن دورها

السلبي في تضرر العملية التربوية نظرا لتعلق الكثير من الطلبة بها

بشكل أسهم في تدني مستواهم الدراسي بشكل لافت في الاشهر الماضية".

ودعت الى "اصدار قرار حكومي بحظر لعبة البوبجي لأنها بدأت تسبب

قلقاً فعلياً خاصة وان بعض حوادث السير المؤسفة كان سببها

البوبجي ايضا".

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن حدوث عدة حالات طلاق بين أزواج في عدد

من المحافظات العراقية ومنها العاصمة بغداد، بسبب انتشار لعبة PUBG

(بوبجي الإلكترونية، بشكل واسع بين العراقيين، لافتة الى ان اغلب

الحالات لم تدون فيها أسباب الطلاق على أنها جراء هذه اللعبة بل

تكتب كمشاكل خاصة.

ولعبة "PUBG Mobile" ، وهو اختصار لـ PlayerUnknown’s Battlegrounds

أضحت أشهر الألعاب وأكثرها اهتماما بالواقعية من ناحية الأسلحة وطرق

التنقل.

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