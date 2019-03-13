أسهم أوروبا تفتح مستقرة وسط ضبابية خطة الانفصال البريطاني

2019/03/13 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار اليوم الأربعاء في ظل الضبابية التي تكتنف خطة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وعدم ورود أنباء عن الشركات أو الاقتصاد قوية بما يكفي لتغيير اتجاه العزوف عن المخاطرة المستمر من التعاملات الآسيوية.وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.05 بالمئة بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، بعدما أغلق منخفضا 0.06 […]

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