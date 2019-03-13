أسعار النفط ترتفع 28 سنتا في البرميل بسبب تخفيضات أوبك

2019/03/13 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

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