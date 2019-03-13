العقابي : البرلمان يستعد لاستجواب أول وزير في حكومة عبد المهدي

2019/03/13 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، الأربعاء، عزم البرلمان استجواب عدد من الوزراء الحالين على خلفية ملفات عدة، مشيرا إلى أن وزير النفط ثامر الغضبان سيكون أول الوزراء المستجوبين.

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