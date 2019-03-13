الجزائر: إخلاء بوتفليقة والإبقاء على النظام

2019/03/13 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهار الجمعة المقبل، الذي بات موعداً ثابتاً للتظاهرات الشعبية الواسعة في الجزائر، سوف يكون الفيصل في الحكم على الإجراءات التي اتخذها الرئيس

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