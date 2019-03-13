2019/03/13 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بيان لامانة بغداد، ان "ملاكات دائرة بلدية الرشيد باشرت رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بسوق الاعلام منذ اكثر من عشر سنوات ضمن المحلة (837)".موضحا، ان "رفع الكتل الكونكريتية سيسهم في تخفيف الزخم المروري وتأمين انسيابية حركة المركبات وتسهيل حركة المواطنين للتبضع في هذه المنطقة السكنية الكبيرة ".انتهى ..م ف

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