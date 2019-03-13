مجبل فرطوس: قيادتي للجوية ستنتهي بعد مباراة الزوراء

2019/03/13 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال فرطوس في المؤتمر الصحفي للمباراة "قبلت المهمة لكوني اعمل مستشاراً في نادي القوة الجوية، ومهمتي ستنتهي بعد مباراة الزوراء".وأضاف ان "كرة القدم فوز وخسارة، ولقد ابتعدت لفترة طويلة عن التدريب في العراق، والكلاسيكو يجب ان يكون بمستوى الحدث فنياً".وبين فرطوس ان "قيادتي للصقور في كلاسيكو الكرة العراقية ليست مهمة انتحارية، لكوني قريبا على الفريق بكل شيء".وأكد "أفارق كرة القدم ابداً رغم ابتعادي عن التدريب، واعرف كل شيء عن الاندية العراقية والمدربين" منوها الى ان "لديه الثقة الكاملة باللاعبين للخروج بنتيجة إيجابية امام الزوراء".انتهى...س ح

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