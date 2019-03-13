الدفاع النيابية تدعو الحكومة إلى حل ملف المفسوخة عقودهم

2019/03/13 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الأربعاء، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، إلى التحرك لايجاد حل لمشكل المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية، مشيرة إلى أن قانون الموازنة يلزم الحكومة بإعادتهم إلى الخدمة.

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