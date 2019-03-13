2019/03/13 | 14:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نكتة الصومالي ويا التدخين مع وليد منعم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cVBEYnki39Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نكتة الصومالي ويا التدخين مع وليد منعم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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