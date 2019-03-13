إنتهاء مهمة سفير الإمارات والحكيم يلتقي سفير البحرين

2019/03/13 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم، سفير دولة الامارات العربية المتحدة حسن الشحي، بمناسبة إنتهاء مهامه في بغداد.وثمن الحكيم، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، جهود السفير الشحي في “تعزيز العلاقات الثنائية، طوال فترة عمله سفيرا لبلاده لدى العراق،” مؤكداً “حرص الحكومة العراقية على بناء أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.كما ألتقى الحكيم، سفير مملكة البحرين في بغداد، صلاح المالكي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء، على عمق العلاقات بين البلدين وحرص الحكومة العراقية على تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

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