عواصف ترابية وأمطار في العراق

2019/03/13 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ توقعت الهيأة العامة للانواء الجوية ان يكون طقس البلاد غائماً خلال اليومين المقبلين ويشهد تساقط أمطار تكون رعدية أحياناً ومغبرة مع فرصة لحدوث عواصف ترابية.وذكر بيان للأنواء الجوية ان “المناطق الوسطى والجنوبية سيكون طقسها بين غائم جزئي وغائماً مصحوب بتساقط زخات أمطار مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في بعض الأماكن ولا […]

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