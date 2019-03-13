2019/03/13 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اصابة مديرة ثانوية بجروح اثر اعتداء والدة طالبة عليها شمالي بغداد

13/03/2019 15:12:00 PM |

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واع /بغداد / م.ا

أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن والدة طالبة اقتحمت ثانوية ابنتها شمالي بغداد واعتدت بالضرب على مديرتها، مشيرا الى جروح بليغة لحقت بالمديرة جراء الاعتداء.





وذكرالمصدرلمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مديرة ثانوية البخاري، ضمن قضاء الطارمية، وجهت انذارا الى احدى طالبات الثانوية"، مبينا أن "والدة الطالبة اقتحمت الثانوية بعد تلقيها الانذار، واعتدت بالضرب والشتم على مديرة المدرسة مااسفر عن اصابتها بمنطقة الرأس بجروح بليغة".

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية وصلت لمكان الحادث، ونقلت المديرة الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لاذت والدة الطالبة بالفرار".

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