2019/03/13 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دفع حادث تحطم طائرة 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، في جنوب شرق أديس أبابا، الذي قتل فيه 157 شخصاً، دول عدة الى اتخاذ قرار بعدم استخدام تلك الطائرة في خطوطها الجوية، لتكرار الحادثة للمرة الثانية بعد ان حصلت لاول مرة في اندونيسيا تشرين الثاني 2018.وكان ضحايا الحادث من جنسيات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير: من هي الدول التي حظرت “بوينغ 737 ماكس” بعد حادثة الطائرة الاثيوبية؟ NAS | موقع ناس الرسمي.

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