صور: سعودية منقبة ترقص البالية.. والمغردون يعلقون!

2019/03/13 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشر المصور السعودي عبدالله المشرف على حسابه في “انستغرام” ثلاثة صور لمنقبة ترقص البالية دون أي تعليق يفسر هدفها، مما لفت أنظار متابعيه الذين حاولوا تفسير رسالته بطرق مختلفة، فمنهم من وصف الحركة “بالتافهة” بينما طلب آخرون باضافة تعليقاً لتفسير “الحكمة من الصورة”.وبدوره، قال المشرف، لوسائل اعلامية تابعها “ناس”، اليوم (13 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور: سعودية منقبة ترقص البالية..



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