“دي امريكا يابا”

2019/03/13 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح الحمداني كيف وصلتم إلى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط؟ يا سيدي العميد حسين سلامي – نائب قائد الحرس الثوري الإيراني – هل قمتم باحتلال أراض لدول تقع على سواحل هذين البحرين العظيمين؟ حتى تحاربون “العدو” من هناك؟ أم أنكم وصلتم لها كمستشارين عسكريين “شرعيين” فقط بناء على طلب الحكومات “ذات العلاقة”؟! و […]

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