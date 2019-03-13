البرلمان يضع آلية جديدة لجدول أعمال جلساته ومداخلات النواب

2019/03/13 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف الإصلاح بدر الزيادي ، الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب وضعت آلية جديدة في تحديد جدول أعمال الجلسات والمدة الزمنية لمداخلات النواب داخل قاعة البرلمان.وقال الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “رئاسة البرلمان قررت إعلان جدول أعمال الجلسات قبل أسبوع من انعقادها لمناقشة مضامين الجدول داخل الكتل […]

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