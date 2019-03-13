السكك الحديد تنقل (64199) الف مسافر خلال السنة الحالية

2019/03/13 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، اليوم الاربعاء، نقل (64199) الف مسافر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة الحالية.وقال مدير عام الشركة طالب جواد

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