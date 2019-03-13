2019/03/13 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة البصرة اليوم الاربعاء، من اكتشاف زرع أربعة قيود وهمية لعائلة في سجل الأحوال المدنية التابعة لمديرية أحوال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية تكتشف زرع 4 قيود وهمية في البصرة وتضبط شخصين متورطين بالرشوة والتزوير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية تكتشف زرع 4 قيود وهمية في البصرة وتضبط شخصين متورطين بالرشوة والتزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).