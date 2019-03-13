الخارجية: عقد اجتماعات تشاورية سياسية بين العراق وتركيا

2019/03/13 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخير الله ونائب وزير الخارجية التركي سيدات اونال اليوم الاربعاء، اجتماعا تشاوريا بين البلدين، في مقر وزارة الخارجية ببغداد.

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