التعليم العالي تعتمد على

2019/03/13 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم العالي ضمياء الربيعي في تصريح صحفي، إنه "من العام الدراسي المقبل ستشهد الكليات الأهلية تطبيق نظام الحضور الإلكتروني للطلبة، لمنع حالات التغيب والتسيب في الكليات الأهلية".وأضافت بأن "النظام هذا ضمن مشروع سيكون شاملا لجميع الكليات في العراق عام 2022"، مؤكداً أن "هذا النظام الإلكتروني هو جزء من تطوير النظام التعليمي ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي".ونوهت الربيعي إلى "وجود 70 جامعة وكلية أهلية معترف بها في عموم العراق"، فيما حذرت الطلبة من" الإلتحاق بكليات أهلية غير مرخصة".انتهى...س ح

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