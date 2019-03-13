فريق الشرطة يستعد للمرحلة الثانية من الدوري في انطاليا التركية

2019/03/13 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل فريق الشرطة لكرة القدم ، ابتداء من اليوم الاربعاء، في معسكر تدريبي في مدينة انطاليا التركية ، يستمر عشرة ايام ، تحضيراً للمرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز.

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