وزير الخارجية يستقبل سفير الامارات بمناسبة انتهاء مهام عمله

2019/03/13 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم سفير دولة الامارات العربية المتحدة حسن الشحي بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.

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