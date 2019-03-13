القبض على عصابة للاتجار بالمخدرات والبشر في الموصل

2019/03/13 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على عصابة تمارس الاتجار بالمخدرات والبشر في الموصل.

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