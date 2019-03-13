صدام في منام بيت المعسل

2019/03/13 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرمد الطائي صدام..مقالك عن اولادي زين بس الصورة من العالم السفلي..الفن محترم لكن يحتاج خيال ثائر.سرمد..عوف المقالات.انت وعدتني في حلم سابق ذاك الشهر ان تقنع ابو نادية طه..بسرد تفاصيل حول غزال حماد شهاب ودوره في الاطاحة بعبد الرزاق النايف يوم ٣٠ تموز..وين صار طه هسة؟ صدام..ضاحكا وهو […]

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