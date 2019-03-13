الأزهر: اقتحام القوات الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى انتهاك صارخ

2019/03/13 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأدان "الأزهر"، الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية، لساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس، أمس، والاعتداء على المصلين فيه. وقال الأزهر في بيان إن هذه "الاعتداءات السافرة، تعد انتهاكاً صارخاً لحرمة بيوت الله، واستمراراً للإجراءات القمعية الغاشمة بحق القدس وأهلها ومقدساتها، مما يستفز مشاعر المسلمين حول العالم" .وأكد الأزهر على "حق الشعب الفلسطيني الكامل في الكرامة والحرية والسيادة على أرضه ومقدساته" .وطالب "المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لاحترام القرارات والمواثيق الدولية". وأعادت الشرطة الإسرائيلية فتح أبواب المسجد الأقصى، فجر اليوم الأربعاء، وفق شهود عيان، بعد أن أغلقته أمس. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، والهلال الأحمر الفلسطيني، إن "نحو 16 فلسطينياً أصيبوا خلال أحداث أمس في المسجد الأقصى ومحيطه". وأدى المئات من الفلسطينيين صلوات العصر والمغرب والعشاء، الثلاثاء، بالقرب من البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.

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