2019/03/13 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hw-CHAE3sv8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمليات عسكرية نوعية لتطهير صحراء الأنبار وملاحقة فلول داعش الهاربة من الباغوز) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمليات عسكرية نوعية لتطهير صحراء الأنبار وملاحقة فلول داعش الهاربة من الباغوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).