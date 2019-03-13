معلومات استخبارية تمكن فرقة الامام علي عليه السلام تعثر على كدس للعتاد في بادية النجف 

2019/03/13 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت فرقة الامام علي عليه السلام القتالية واجبا امني استطاعت من خلاله من العثور على كدس للعتاظ في بادية النجف وحسب معلومات استخباراتية دقيقة .

وبينت الفرقة في بيان حصلت نحن الخبر على نسخة منه

بان قوة من أمن واستخبارات الفرقة نفذت واجبا أمنيا مشتركا لتمشيط منطقة بادية النجف الاشرف .

وان الواجب الامني جاء بناءاً على معلومات استخباراتية دقيقة ، وشارك في الواجب ومديرية مخابرات النجف،والاستخبارات العسكرية ومفرزة من الشرطة، بالاضافة للجهد الهندسي والدفاع المدنيفضلا عن قوات الفرقة وقد تمكنت القوة من العثور على كدس يحوي كميات كبيرة من العتاد والمخلفات الحربية ،

موضحة ان العتاد احتوى على عدد من الصواريخ وقذائف الهاون صالحة للاستخدام تم بنقلها الى اماكن امنه ، بعيداً عن المناطق والطرق التي يسلكها المواطنين اثناء تواجدهم في منطقة بادية النجف الاشرف .

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