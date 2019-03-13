الصيدلي ينتقد قرار توزيع قطع الاراضي ويدعو عبد المهدي الى تعديله

2019/03/13 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..وجه عضو مجلس النواب، محمد اقبال الصيدلي، الاربعاء، انتقادات على فقرات قرار توزيع قطع الأراضي وإنشاء الوحدات السكنية في العراق، داعيا الحكومة الى اعادة النظر بها.وقال إقبال في بيان، تلقت /المعلومة /، نسخة منه انه “رغم الدمار الشامل التي تعرضت له محافظة نينوى من حيث المنازل والمنشآت والمرافق الخدمية والصحية الا […]

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