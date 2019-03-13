لجنة الأمن والدفاع البرلمانية: الحكومة العراقية، قد تضطر لتسلم بعض الدواعش الاجانب من سوريا

2019/03/13 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية يوم الأربعاء ان الحكومة العراقية، قد تضطر لتسلم بعض الدواعش الاجانب من سوريا.

وقال عضو اللجنة محمد رضا ، ان "عناصر تنظيم داعش الذين تسلمهم العراق لغاية الآن هم اقل من 300 شخص بينهم بعض الاجانب"، مبينا ان "الحكومة العراقية، تشعر بالضغط الدولي من أجل تسلم بغداد دواعش سوريا الاجانب وغيرهم".

وبين ان "بغداد قد تضطر لتسلم الدواعش من سوريا، بسبب ان دول هؤلاء الدواعش ترفض تسلمهم، وفي حال رفض العراق ذلك، فيمكن ان تكون هناك مواجهة مع الدواعش، او تسلل بعضهم الى الاراضي العراقية".

وتابع رضا ان "الحكومة ترى تسلمهم بشكل رسمي واحتجازهم افضل من ان يبقوا يشكلوا خطر وتهديد على الأمن العراقي".

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