ائتلاف النصر يوضح حقيقة تصريح منسوب للعبادي بشأن التنازل عن حقوق العراقيين لصالح إيران

2019/03/13 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى ائتلاف النصر يوم الأربعاء تصريحا نشرته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لزعيمه حيدر العبادي بشأن الاتفاقيات الاخيرة بين بغداد وطهران التي وقعت خلال زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى بغداد .

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد في بيان اليوم، ان "ما نشر في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريح نسب للعبادي غير صحيح وغير دقيق وهو لم يدلِ بأي تصريح بهذا الشأن" .

وأضاف السنيد إن "هناك جهات تحاول التشويش على الرأي العام من خلال بث هذه التصريحات الكاذبة خصوصاً بعد لقاء العبادي وروحاني في بغداد "، مؤكداً أن "العبادي يؤكد على تقوية العلاقات بين بغداد وطهران من اجل المصالح المشتركة بين البلدين".

وكانت وسائل اعلام محلية قد تناقلت تصريحا منسوبا للعبادي بشأن الاتفاق الاخير الذي ابرم بين بغداد وطهران على خلفية زيارة الرئيس الايرانية حسن روحاني بأن الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي "تنازلت عن مصالح العراقيين لصالح ايران" بهذه الاتفاقية.

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